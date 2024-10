Indonésia bloqueou as vendas de aparelhos iPhone 16 da Apple - AFP

Publicado 28/10/2024 15:39

A Indonésia bloqueou as vendas de aparelhos iPhone 16 da Apple devido ao que as autoridades dizem ser o não cumprimento das exigências de investimento local por parte da empresa.

A unidade local da Apple, a PT Apple Indonesia, "não cumpriu seu compromisso de investimento", conforme exigido para poder vender o novo modelo do iPhone no país do sudeste asiático, disse o Ministério da Indústria em um comunicado na sexta-feira, 25.

Segundo a mídia estatal Antara, o ministro da indústria da Indonésia, Agus Gumiwang Kartasasmita, disse que o investimento da Apple é de 240 bilhões de rupias, menos do que os 1,71 trilhão de rupias (cerca de US$ 108 milhões) necessários para obter a licença de venda do iPhone 16.

Os outros produtos da Apple não estão sujeitos à proibição. A gigante de tecnologia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.