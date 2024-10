Presidente russo, Vladimir Putin - Alexei Danichev / POOL / AFP

Publicado 28/10/2024 13:04

A Otan e a Comissão Europeia — o braço Executivo da UE — concordaram em denunciar, nesta segunda-feira (28), a "ameaça" de segurança que representa o envio de soldados norte-coreanos ao território russo.

Em uma mensagem na rede social X, a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, afirmou que a presença de tropas norte-coreanas na Rússia é uma "grave escalada" no conflito com a Ucrânia e representa uma "ameaça à paz global".

De acordo com Von der Leyen, "a segurança da Europa e do Leste asiático estão interligadas".

Por sua vez, o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, disse que a situação representa uma "ameaça para a segurança da região do Indo-Pacífico e Euro-Atlântica".

Para o chefe da aliança militar, a presença norte-coreana em Kursk também é um "sinal do crescente desespero de Putin".

Rutte participou nesta segunda-feira de uma reunião do Conselho do Atlântico Norte (máxima instância da aliança), na sede da Otan, em Bruxelas, para tratar do assunto.

A Otan recebeu informações fornecidas por representantes do governo da Coreia do Sul sobre o envio de tropas norte-coreanas ao território russo e a possibilidade de que esses efetivos participem da ofensiva contra a Ucrânia.

"Posso confirmar que tropas norte-coreanas foram enviadas para a Rússia e que unidades militares norte-coreanas estão mobilizadas na região de Kursk, garantiu Rutte.

Em troca do envio de tropas, disse, a Rússia "está fornecendo à Coreia do Norte tecnologia militar e outro tipo de apoio para contornar as sanções internacionais".

Toda esta situação, afirma Rutte, constitui "uma perigosa expansão da guerra da Rússia" na Ucrânia.

"A Otan pede à Rússia e à RPDC [Coreia do Norte] que cessem essas ações imediatamente", concluiu.