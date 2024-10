Centro abriga jovens que cometeram crimes como tráfico de drogas, porte de armas de fogo e até assassinato - Divulgação

Publicado 28/10/2024 16:25

A polícia de Montreal, no Canadá, investiga um caso bárbaro de violência sexual contra adolescentes cometido por um grupo de nove professores em uma prisão.

De acordo com o site de notícias 'La Press', os crimes ocorreram no Centro de Reabilitação Juvenil Cité-des-Prairies, em Montreal, que abriga menores de idade acusados de tráfico de drogas, porte de armas de fogo, e até mesmo de assassinato.

Nove educadores do local se envolveram sexualmente com pelo menos cinco menores sob seus cuidados, incluindo uma jovem de 15 anos, que engravidou.

O relatório afirma que mais de 30 pessoas foram entrevistadas e que histórias semelhantes foram relatadas por todas elas, e que todos os envolvidos foram agora "suspensos ou demitidos".

A denúncia do 'La Presse' fez com que Carmant Lionel, ministro dos serviços sociais do país, recorresse às redes sociais para emitir um alerta.

"As revelações no artigo do 'La Presse' são mais do que perturbadoras. Tomei imediatamente as medidas necessárias. Uma investigação externa está em andamento, bem como uma investigação policial para lançar luz sobre todos os fatos", escreveu.

“Nós nunca toleraremos situações desse tipo. Abusar de jovens vulneráveis é um ato criminoso e está sujeito a processo e condenação. Tudo será feito para garantir a proteção e a segurança dos jovens sob nossa responsabilidade", completou

O porta-voz da Polícia de Montreal se recusou a comentar a investigação para "não atrapalhar o andamento" do caso.