Bandeira da União EuropeiaAFP

Publicado 29/10/2024 10:54

A União Europeia e o Reino Unido anunciaram nesta terça-feira (29) que chegaram a um acordo que permitirá que os reguladores de concorrência dos dois lados cooperem em ações antitruste.

Por meio deste acordo, as partes decidiram manter canais permanentes de contato sobre investigações antitruste e de fusões, bem como coordenar investigações “quando necessário”, disse a UE.

"O acordo fortalece nosso relacionamento e ajudará a garantir que a aplicação seja coordenada em nossas jurisdições, para o benefício das empresas e dos consumidores europeus”, disse a chefe de concorrência da UE, Margrethe Vestager, em um comunicado.

Ao mesmo tempo, a chefe da Autoridade de Mercados e Concorrência do Reino Unido, Sarah Cardell, disse que o acordo permitiria “mais diálogo”.

“Acolhemos com satisfação esse acordo de cooperação, que nos permitirá trabalhar ainda mais de perto com as autoridades de concorrência da UE em casos compartilhados e questões comuns de concorrência, sem barreiras desnecessárias”, disse ela.

O acordo entrará em vigor assim que for ratificado pelo Reino Unido, pelos estados-membros da UE e pelo Parlamento Europeu.