Edifício, que funcionava como hotel, fica na cidade de Villa Gesell, na Argentina - Reprodução/redes sociais

Publicado 29/10/2024 10:36 | Atualizado 29/10/2024 13:55

Um prédio de dez andares desabou nesta terça-feira (29) em Villa Gesell, na Argentina. Os bombeiros buscam por pelo menos dez pessoas que estão desaparecidas, presas sob os escombros do edifício, que funcionava como um hotel. De acordo com o jornal argentino Clarín, um homem de idade avançada morreu após a queda do edifício

Segundo a Prefeitura de Villa Gesell, entre as vítimas "estão trabalhadores de uma obra que estava sendo realizada clandestinamente, sem cumprimento das normas municipais e sem a devida autorização". Uma construção mais baixa ao lado foi afetada pelos destroços.

"Neste momento, embora não seja possível detalhar com precisão as causas do desabamento, pode-se afirmar que na área colapsada (parte traseira) a estrutura estaria sendo modificada de forma ilegal e irregular", apontou.

Javier Alonso, ministro da Segurança da província de Buenos Aires, à qual pertence Villa Gesell, disse que socorristas recuperaram o corpo sem vida de um homem de 89 anos e resgataram uma mulher ferida, que foi levada para o hospital. Quase 300 socorristas, com drones e cães treinados, trabalham no local desde a madrugada.



As equipes de resgate estão removendo os destroços para resgatar as vítimas, afirmaram as autoridades de Villa Gesell, acrescentando que o município havia interrompido as obras no local em agosto deste ano.

O responsável pela obra e dois pedreiros foram presos preventivamente como parte da investigação, segundo fontes judiciais citadas pelo La Nación.

Cidade turística



Villa Gesell é uma cidade voltada para o turismo. O local tem bastante movimento durante a temporada de verão, nos meses de janeiro e fevereiro. O município fica a cerca de 350 quilômetros da capital da Argentina, Buenos Aires.

*Com informações do Estadão Conteúudo e AFP