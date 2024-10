Estrada em Xpujil, próxima ao local onde a cidade abandonada foi encontrada - Reprodução / Google Street View

Uma grande cidade maia foi descoberta séculos após desaparecer em uma selva no estado de Campeche, a sudeste do México. O complexo, nomeado de Valeriana, foi encontrado por acidente pelo estudante de doutorado da Universidade Tulane, nos Estados Unidos, Luke Auld-Thomas, e divulgada em publicação da "BBC" nesta segunda-feira (28).

Ele estava utilizando a "Lidar", uma tecnologia para mapeamento de estruturas escondidas na vegetação, quando as identificou. Ela utiliza uma técnica de sensoriamento remoto que dispara milhares de pulsos de laser de um avião e mapeia a presença de objetos e construções.

O espaço conta com pirâmides, uma arena para jogos e eventos e ruas que conectam diferentes distritos, além de dois grandes edifícios centrais e ligados a cerca de 2 km de distância. Os pesquisadores acreditam que a cidade foi lar de 30 mil a 50 mil pessoas, entre os anos de 850 a.C. a 750 a.C, e que este é o segundo maior sítio arqueológico maia de toda a América Latina, atrás apenas de Calakmul.

"Eu estava em algo como a página 16 dos resultados de pesquisa do Google e encontrei uma pesquisa a laser feita por uma organização mexicana para monitoramento ambiental", afirmou Auld-Thomas à reportagem. Quando ele processou os dados com métodos usados por arqueólogos, fez a descoberta das construções abandonadas, documentada em uma publicação no periódico acadêmico Antiquity.

Segundo os palpites dos pesquisadores, as mudanças climáticas podem ter colocado um ponto final na grande civilização da época. "As evidências sugerem que o local estava completamente lotado de pessoas no início das condições de seca e não havia muita flexibilidade. Então, talvez todo o sistema basicamente se desfez à medida que as pessoas se mudavam para mais longe", explicou Luke.

O local fica a 15 minutos de caminhada de uma estrada principal perto de Xpujil. O estudante ainda não visitou a área. "Tenho que ir para Valeriana em algum momento. É tão perto da estrada... Mas não posso dizer que faremos um projeto lá", disse.