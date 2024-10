Chen, de 107 anos, viralizou na rede social que é a versão chinesa do TikTok - Reprodução / Redes sociais

Publicado 30/10/2024 09:19 | Atualizado 30/10/2024 09:38

Uma mulher de 107 anos despertou atenção de internautas na rede social "Douyin", a versão chinesa do TikTok, por ter um "chifre" de 10 cm em sua testa. A idosa, que se chamada Chen e mora na província de Guangdong, começou a ter a anomalia anos atrás, segundo publicação do jornal "The Mirror" desta segunda-feira (29).

Médicos descreveram a condição de Chen com o nome de chifre cutâneo, uma lesão de pele endurecida que pode ocorrer em diversas áreas do corpo, frequentemente associada à exposição prolongada ao Sol. Apesar de geralmente ser benigno, especialistas aconselham que ele seja monitorado, pelo risco de se tornar maligno.

Pacientes com essa anomalia devem tratá-la com quimioterapia. No entanto, segundo o portal "The New York Post", ela não tem planos para removê-lo de sua testa.

Relatos indicam que a mulher, mesmo com a doença, continua com uma boa saúde e um grande apetite.