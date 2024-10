Joe Biden, presidente dos EUA, à esquerda, e Donald Trump, candidato ao cargo, à direita - AFP

30/10/2024

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou apoiadores do ex-presidente e candidato à Casa Branca Donald Trump na terça-feira (29), um dia após um comediante ter chamado Porto Rico de "ilha flutuante de lixo" em um comício do republicano no Madison Square Garden, em Nova York.

"O único lixo que vejo flutuando por aí são seus apoiadores. Sua demonização dos latinos é inconcebível e antiamericana", disse Biden, em uma conferência virtual organizada pelo grupo de defesa hispânica Voto Latino.

A fala teve repercussão negativa nas redes sociais, especialmente entre os republicanos. Biden recorreu às redes sociais para tentar se explicar. "Hoje mais cedo, me referi à retórica odiosa sobre Porto Rico vomitada pelo apoiador de Trump em seu comício no Madison Square Garden como lixo - que é a única palavra que consigo pensar para descrevê-la", disse o presidente no X.

Ao se referir aos apoiadores de Trump como "lixo", Biden divergiu da mensagem que a candidata democrata Kamala Harris tenta apresentar na reta final da campanha, de apelo aos republicanos descontentes com o radicalismo do ex-presidente.