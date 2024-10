A atriz Teri Garr, em 1987 - Reprodução / Instagram

Publicado 30/10/2024 07:21 | Atualizado 30/10/2024 08:24

A atriz Teri Garr, famosa pelas participações no filme de comédia "Tootsie" (1982) e na série "Friends" (1994-2004), morreu nesta terça-feira (29) aos 79 anos, na sua casa em Los Angeles, Estados Unidos, após longa batalha contra a esclerose múltipla. A informação foi confirmada pela sua empresária, Heidi Schaeffer, segundo o jornal americano "The New York Times".

Garr recebeu o diagnóstico da doença em 1999, depois de 16 anos com sintomas. A artista anunciou o seu quadro publicamente em 2002 e passou por complicações médicas desde então. Em 2006, ela ficou em coma por uma semana após um aneurisma cerebral, mas depois, conseguiu voltar a andar e falar novamente.

Teri nasceu em 11 de dezembro de 1944. Ela interpretou Inga na comédia "O Jovem Frankenstein" (1974), dirigida por Mel Brooks. Em "Contatos Imediatos do Terceiro Grau" (1977), de Steven Spielberg, viveu Ronnie Neary, a esposa do protagonista Roy Neary (Richard Dreyfuss).

Em "Tootsie", ela fez o papel de Sandy Lester, uma atriz insegura e que tem sentimentos românticos pelo protagonista, Michael Dorsey (Dustin Hoffman). Essa atuação lhe rendeu uma nomeação para o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante.

Já no seriado "Friends", Garr interpretou Phoebe Abbott, a mãe biológica de Phoebe Buffay (Lisa Kudrow). Sua primeira aparição é no último episódio da 3ª temporada, lançado em maio de 1997. A conexão entre as duas é considerada essencial no desenvolvimento de personagem de Buffay, que possui relações familiares complexas na trama da série.

Em declaração para a revista "People", Kudrow lamentou o falecimento da ex-colega de trabalho. "Teri Garr foi um gênio da atuação cômica, que foi e continua sendo uma enorme influência para mim, e sei que não estou sozinha nisso", disse ela. "Me sinto tão sortuda e grata por ter tido a chance de trabalhar com Teri Garr", afirmou.