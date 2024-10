Meta é a empresa controladora dos aplicativos Facebook, Messenger, WhatsApp e Instagram - Divulgação

Publicado 30/10/2024 14:44

Um estudo recente da Universidade de Amsterdã investigou a influência do feedback social em mídias sociais, como curtidas e comentários, no comportamento e no humor de jovens com idades entre 13 e 24 anos, faixa de idade da Geração Z. Os resultados indicam que os usuários dentro desse recorte são mais sensíveis a esse tipo de feedback do que os adultos, e que essa sensibilidade pode ter impactos significativos em seu bem-estar psicológico e em seus padrões de uso das plataformas.

A pesquisa, publicada na revista científica Science Advances, baseou-se em dados reais de uso do Instagram e em experimentos controlados para analisar como os jovens respondem ao feedback social online. Os resultados revelaram que os adolescentes são mais propensos a postar novamente em um curto período de tempo após receberem um grande número de curtidas, e que a ausência de curtidas pode levá-los a se engajar menos com a plataforma.

"Os adolescentes demonstraram uma taxa de aprendizado significativamente maior em resposta a curtidas do que os adultos", explica o estudo. "Isso sugere que o engajamento dos adolescentes nas mídias sociais é impulsionado em grande parte pela sua sensibilidade ao feedback social."

Um dos pontos mais intrigantes da tese foi a associação entre a sensibilidade ao feedback social e o volume da amígdala, uma região do cérebro envolvida no processamento de emoções. Os pesquisadores observaram que indivíduos com maior sensibilidade a curtidas tendem a ter um volume maior na amígdala, o que pode explicar a intensidade das reações emocionais ao feedback social online.

Impacto no humor e na saúde mental

O estudo também revelou que variações no número de curtidas recebidas podem afetar o humor dos adolescentes de forma mais intensa do que o dos adultos. A ausência de curtidas pode gerar sentimentos de rejeição e reduzir a autoestima, enquanto a busca excessiva por curtidas pode contribuir para comportamentos compulsivos e problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão.

Os pesquisadores destacaram no estudo a importância de educar os jovens sobre o uso responsável das mídias sociais e os riscos da busca excessiva por aprovação social online. Eles também sugerem que as plataformas de mídia social implementem medidas para minimizar o impacto negativo do feedback social nos jovens, como a opção de ocultar o número de curtidas e o desenvolvimento de recursos que promovam interações mais saudáveis.