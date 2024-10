Kamala Harris, vice-presidente dos EUA - Brendan Smialowski/AFP

Kamala Harris, vice-presidente dos EUABrendan Smialowski/AFP

Publicado 31/10/2024 15:03

A candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris, tachou, nesta quinta-feira (31), de "muito ofensivas" as declarações de seu adversário republicano, Donald Trump, sobre as mulheres.



O ex-presidente afirmou na quarta-feira em um comício que protegerá as mulheres "quer elas gostem ou não".

Comícios em Arizona e Nevada

Kamala Harris fará campanha com Jennifer Lopez e as bandas Maná e Los Tigres del Norte nesta quinta-feira (31) em busca do voto latino no Arizona e em Nevada, dois estados muito disputados do oeste do país, onde Donald Trump reforçará sua retórica antimigratória.

O ex-presidente e candidato republicano tem programadas uma entrevista com o jornalista conservador Tucker Carlson no Arizona e um comício em Nevada. Também irá ao Novo México.

Trump prometerá acabar com "a invasão" de migrantes em situação irregular por meio de uma deportação em massa, como faz em todos os seus comícios.