Choe Son Hui, chanceler norte-coreanaMaxim Shemetov/AFP

Publicado 01/11/2024 07:43

A Coreia do Norte apoiará a Rússia até à "vitória" de Moscou na Ucrânia, disse nesta sexta-feira (1º) a ministra das Relações Exteriores de Pyongyang, em visita à capital russa.



"Reforçamos que estaremos sempre ao lado dos nossos camaradas russos até ao dia da vitória", declarou Choe Son Hui, em meio a temores entre as potências ocidentais de que a Coreia do Norte envie soldados para a ex-república soviética.

Envio de tropas

A Coreia do Norte enviou cerca de 10 mil militares à Rússia para receber treinamento, informou o Pentágono nesta segunda-feira (28). A estimativa é três vezes maior que a anterior, no momento em que Otan e União Europeia temem uma escalada perigosa da guerra na Ucrânia.



Moscou e Pyongyang intensificaram sua cooperação militar desde o início da invasão russa à Ucrânia em fevereiro de 2022, mas a participação de tropas norte-coreanas nos combates representaria um grande passo adiante.



"Acreditamos que a RPDC (República Popular e Democrática da Coreia, o nome oficial da Coreia do Norte) enviou cerca de 10.000 soldados no total para treinar no leste da Rússia, o que provavelmente aumentará as forças russas perto da Ucrânia nas próximas semanas", disse a jornalistas a subsecretária de imprensa do Pentágono, Sabrina Singh.