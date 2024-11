México soma mais de 450 mil mortes violentas e dezenas de milhares de desaparecidos - AFP

Publicado 04/11/2024 16:26

Cinco integrantes de uma mesma família foram assassinados e outros dois ficaram feridos por um comando armado nesta segunda-feira (4), em uma casa no subúrbio do balneário turístico de Acapulco, no sul do México, informaram autoridades locais.



"A Promotoria do estado de Guerrero investiga os ocorridos desta manhã nos quais cinco pessoas morreram e duas ficaram feridas com disparos de armas de fogo", detalhou a instituição em nota.



As sete vítimas pertencem a uma mesma família e entre eles há dois adolescentes, disseram à AFP duas fontes do Ministério Público e da Secretaria de Segurança locais que pediram para não ser identificados por não estarem autorizadas a fazer declarações.



O ataque ocorreu em uma residência da localidade de Tres Palos, no município de Acapulco, situada na periferia do balneário popular e afetada por altos níveis de pobreza e violência.



A Promotoria já iniciou uma investigação pelos crimes de "homicídio qualificado" e "lesões dolosas", acrescenta o comunicado.



Com uma vasta cordilheira e litoral voltado para o Oceano Pacífico, Guerrero vive uma escalada de violência por lutas entre gangues que disputam o controle do tráfico de drogas e outras atividades criminosas.

Na sexta-feira, 1, autoridades informaram que investigavam o desaparecimento de 17 pessoas, incluídos cinco menores de idade, no município de Chilapa.



Em 6 de outubro, apenas seis dias depois de assumir o cargo, o prefeito da capital Chilpancingo, Alejandro Arcos, foi decapitado. A cabeça do funcionário, de 43 anos, foi deixada sobre o teto de um veículo.



Desde dezembro de 2006, quando foi lançada uma polêmica operação antidrogas com participação das forças armadas, o México soma mais de 450 mil mortes violentas e dezenas de milhares de desaparecidos, segundo números oficiais.