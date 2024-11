Ritmo de ataques aumentou desde a escalada do conflito entre o Hezbollah e Israel, em setembro - AFP/Reprodução

Publicado 04/11/2024 19:00

O Exército de Israel informou, nesta segunda-feira (4), que bombardeou o QG da inteligência do movimento libanês Hezbollah na Síria, um ataque ocorrido em Damasco e que deixou dois mortos, segundo a ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

A força aérea "realizou uma operação e atacou alvos terroristas pertencentes ao quartel-general da inteligência do Hezbollah na Síria", afirmou o Exército.

É pouco comum Israel reconhecer ataques na Síria, mas, desde o começo da guerra civil naquele país, em 2011, as forças israelenses lançaram centenas de bombardeios contra o Exército e grupos apoiados pelo Irã, entre eles o Hezbollah. O ritmo dos ataques aumentou desde a escalada do conflito entre o Hezbollah e Israel, em setembro.

O OSDH, sediado no Reino Unido e que conta com uma rede de fontes na Síria, reportou que o ataque israelense matou dois combatentes do Hezbollah. Segundo a ONG, o bombardeio atingiu "uma casa em uma fazenda do setor de Sayyeda Zeinab usada por membros do Hezbollah e dos Guardiões da Revolução" do Irã. Esse subúrbio do sul da capital síria abriga um destacamento importante do Hezbollah e um santuário xiita protegido por grupos pró-Irã.

O Ministério das Relações Exteriores sírio condenou o ataque e indicou que ele teve como alvo “áreas civis” no sul de Damasco e não deixou vítimas. "Segundo os relatos iniciais, uma agressão israelense teve como alvo a área ao redor de Sayyeda Zeinab", informou a agência de notícias oficial Sana.