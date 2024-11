O chefe do Departamento de Polícia, Joseph Wade, disse que 'alguns indivíduos que estavam no local tentaram ajudá-lo' - Reprodução / WLBT

Publicado 05/11/2024 11:07

Um homem do Mississippi, nos EUA, morreu na segunda-feira (04), após ser "enterrado" vivo sob "asfalto quente". Segundo a polícia local, o caminhão de Darrell Sheriff apresentou defeito e soltou o pavimento fumegante em cima dele. As informações são do New York Post.

Sheriff, de 41 anos, estava trabalhando em uma linha hidráulica embaixo do veículo, em Jackson, quando a porta traseira se abriu e o asfalto quente caiu sobre ele.

As autoridades policiais locais responderam ao chamado por volta das 10h30 e se depararam com o homem "enterrado sob o asfalto quente", disse o chefe do Departamento de Polícia de Jackson, Joseph Wade, em uma coletiva de imprensa.

Ele acrescentou que "havia alguns indivíduos no local que tentaram ajudá-lo", porém não tiveram êxito. Wade acredita que a causa foi um "tipo de mau funcionamento do caminhão".

Segundo o policial, pessoas que estavam próximas ao local do acidente afirmaram que Sheriff "tentou lutar para superar os ferimentos, mas que eles eram graves demais para ele sobreviver".

Familiares do empreiteiro declararam que ele era um "homem de família bom e trabalhador". "A família está realmente magoada, mas estaremos aqui para apoiá-los e elevá-los em oração", concluiu Wade.

O departamento de polícia segue as investigações do caso, mas acredita que a morte de Sheriff será classificada como um acidente.