Jovem ficou com roupas íntimas em frente a uma universidade no TeerãReprodução/Internet

Publicado 05/11/2024 14:16 | Atualizado 05/11/2024 14:18

Jovem iraniana anda de roupas íntimas em frente a uma universidade na capital do país.



De acordo com grupos de ativistas que revelaram o caso no sábado, a jovem se despiu em protesto após ser acusada por funcionários da universidade de não cumprir com o rigoroso código de vestimenta islâmico obrigatório no país. Em outro vídeo, as forças de segurança carregam a mulher à força para um carro.A agência iraniana de notícias Fars confirmou o incidente no sábado, assegurando que a estudante estava com roupas "inapropriadas" em sala de aula e se "despiu" depois de ter sido advertida "calmamente" pelos agentes de segurança.A lei islâmica no Irã impõe um severo código de vestimenta às mulheres, obrigando-as a usar véu e roupas muito folgadas que escondam sua silhueta.De acordo com o Centro de Direitos Humanos no Irã (CHRI), com sede em Nova York, a jovem foi "transferida à força para um hospital psiquiátrico", sem fornecer mais detalhes.O porta-voz da Universidade de Azad disse que a mulher "estava sob forte pressão psicológica e sofrendo com problemas mentais"A mídia IranWire, sediada no exterior, informou que ela era estudante de francês na universidade e nunca havia demonstrado sinais de problemas mentais."As autoridades iranianas usam sistematicamente a hospitalização psiquiátrica forçada como meio de eliminar a dissidência e minar a credibilidade dos oponentes", disse o diretor-executivo do CHRI, Hadi Ghaemi, em um comunicado.