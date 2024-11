Grupos da Rússia e do Irã querem interferir no resultado da eleição nos EUA - Alex Wroblewski / AFP

Publicado 05/11/2024 17:33

Agências de inteligência e de segurança eleitoral americanas acusaram países como Rússia e Irã de campanhas de influência para interferir nas eleições americanas, e destacaram o risco de mais manipulação na reta final da corrida eleitoral.

Em um comunicado conjunto de agências federais, as instituições alegaram que figuras ligadas à Rússia estão criando vídeos e artigos falsos com a intenção de "minar a legitimidade da eleição, incutir medo nos eleitores em relação ao processo eleitoral e sugerir que os americanos estão usando violência uns contra os outros devido a preferências políticas".

Agentes federais alertaram que a Rússia provavelmente irá enviar mais "conteúdo fabricado" no dia de eleição e categorizou como "a ameaça mais ativa" quanto à interferência estrangeira.

Em outras eleições, essas agências acusaram o país europeu de interferência política em 2016 e 2020 a favor do candidato Donald Trump. Segundo elas, haveria uma nova tentativa para eleger o republicano e indicando que as operações continuariam após o dia de eleição. A embaixada russa negou as acusações, dizendo que "não interferiu e não interfere nos assuntos internos de outros países, incluindo os Estados Unidos".

Analistas da Microsoft também indicaram tentativas de interferência pelo Irã. A empresa disse que figuras iranianas criaram websites falsos e fingiram ser ativistas para intimidar eleitores e espalhar desinformação.

Além disso, agentes do governo americano acusaram a mídia estatal russa de espalhar conteúdo pró-Rússia para audiências americanas e apreenderam dezenas de domínios da Internet que, segundo eles, fomentavam a propaganda.