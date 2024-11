Usuários compararam cartolina a um trabalho escolar - AFP

Publicado 05/11/2024 16:48

A primeira urna a ter seus votos apurados nas eleições dos Estados Unidos apontou um empate entre Kamala Harris e Donald Trump, com três votos cada. A votação na pequena comunidade de Dixville Notch, em New Hampshire, ocorreu à meia-noite (2h no horário de Brasília). Nas redes sociais, no entanto, o que chamou a atenção foi a maneira inusitada de divulgar o resultado: uma cartolina com letras coloridas.

Um dos usuários escreveu que a apuração foi feita igual a um "trabalho de geografia do 6º ano"

pelo amor de deus a apuração feita tal qual um trabalho de geografia do 6º ano para o qual a cartolina foi comprada na noite de domingo https://t.co/VcksL6tHKi — joão (@jotxa) November 5, 2024

Uma pessoa comentou que o Conclave Papal é mais evoluído por causa da chaminé que sinaliza a situação das eleições para papa no Vaticano.

Resultado numa cartolina em canetinha. Os caras vivem no paleolítico. Até o conclave papal é mais evoluído pq pelo menos tem uma chaminé pra anunciar o resultado — Cassiano Dias (@cassiano_diasn) November 5, 2024

Uma outra comparou com a situação canônica dos filhos pedirem ajuda da mãe à noite para um trabalho escolar.

Eleições nos EUA com aquele espírito de "mãe, eu sei que são oito da noite, mas a professora pediu pra levar uma cartolina pra aula amanhã de manhã". pic.twitter.com/MmDC0tIESt — Simone Romero (@romerosimone) November 5, 2024



meu deus a ata de resultado parece uma partida de adedanha, que chacota de nação é essa https://t.co/FGZEvQ4NOC — pedro (@pdrmaroni) November 5, 2024 Desde 1960, é tradição que a urna da comunidade de Dixville Notch seja a primeira a ser aberta no dia da eleição americana. Este usuário relembrou da brincadeira infantil "adedanha".Desde 1960, é tradição que a urna da comunidade de Dixville Notch seja a primeira a ser aberta no dia da eleição americana.

A disputa entre a vice-presidente democrata e o ex-presidente republicano está acirrada. Em 2020, o presidente Joe Biden obteve todos os votos dos moradores de Dixville Notch, marcando a segunda vez que isso ocorreu desde 1960.

* Com informações da AFP