Moeda de 10 centavos de dólar, cunhada em 1975, foi arrematada por R$ 2,9 milhões em um leilão - Reprodução

Publicado 05/11/2024 19:07

Uma rara moeda de 10 centavos de dólar dos EUA, sem a marca de cunhagem da Casa da Moeda, foi arrematada em um leilão recentemente por 506.250 dólares (R$ 2,91 milhões).

A GreatCollections, que administrou o leilão da moeda, chamada de '1975 No S Proof Dime', disse que a peça foi comprada por um colecionador do estado de Ohio. O vendedor disse que a moeda foi comprada por sua mãe em 1978 por 'apenas' 18.200 dólares e revelou estar espantado com o valor que ela alcançou no leilão.

"Recebemos interesse nesta raridade moderna de todo o mundo — colecionadores sérios da Alemanha, Japão e Reino Unido, bem como colecionadores dos EUA — mais de 400 licitantes únicos estavam acompanhando ativamente o leilão", disse o presidente da GreatCollections, Ian Russell , em um comunicado à imprensa.

A moeda de 10 centavos não tem a marca de cunhagem "S", o que significaria que foi feita na Casa da Moeda de São Francisco, na Califórnia. Este é apenas um dos dois exemplares conhecidos que existem.

Para Ian Russell, a moeda é o 'Santo Graal' dos colecionadores.