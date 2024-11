Democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump - AFP

Publicado 05/11/2024 22:58

O republicano Donald Trump soma 105 votos no colégio eleitoral, enquanto a democrata Kamala Harris soma 27 nas eleições presidenciais desta terça-feira (5) nos Estados Unidos, segundo projeções da mídia.



Até agora, Trump venceu no Alabama, Arkansas, Carolina do Sul, Flórida, Indiana, Kentucky, Missouri, Oklahoma, Tennessee e Virgínia Ocidental, de acordo com projeções das emissoras de televisão.



Kamala levou a melhor em Maryland, Massachusetts, Vermont e Washington DC, a capital do país.



O número mágico para conquistar a Casa Branca é de 270 votos no colégio eleitoral.



Especialistas esperam que a acirrada disputa pela Casa Branca deste ano se reduza a um punhado de estados-chave.



A seguir, acompanhe os estados vencidos por cada candidato e o número correspondente de votos no colégio eleitoral, com base nas projeções da CNN, Fox News, MSNBC/NBC News, ABC e CBS:



HARRIS (27)

Washington DC (3)



Maryland (10)



Massachusetts (11)



Vermont (3)





TRUMP (99)

Alabama (9)



Arkansas (6)



Flórida (30)



Indiana (11)



Kentucky (8)



Missouri (10)



Oklahoma (7)



Carolina do Sul (9)



Tennessee (11)



Virgínia Ocidental (4)