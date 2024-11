Eleitores de Trump comemoram vitória na madrugada desta quarta-feira - AFP

Eleitores de Trump comemoram vitória na madrugada desta quarta-feiraAFP

Publicado 06/11/2024 08:55 | Atualizado 06/11/2024 09:11

A alegria dos apoiadores de Donald Trump é imensa. O candidato republicano, que acaba de ser declarado presidente eleito pela imprensa americana, reivindicou pouco antes a sua vitória em um centro de convenções na Flórida, após uma noite eleitoral histórica para o país nesta terça-feira (5) e madrugada desta quarta-feira (6).

fotogaleria



Centenas de eleitores compareceram a este local em West Palm Beach, muito perto da residência de Trump na Flórida, em Mar-a-Lago, para saudar o magnata republicano.



Perto do palco onde o ex-presidente prometeu lutar pelos seus apoiadores "até o último suspiro", Ted Saranvis, de 68 anos, está tão feliz que começou a dançar com os braços para cima.



"Sinto-me ótimo. Esta é a maior vitória política americana da história", disse ele. "É um momento incrível, não só para o nosso país, mas para o mundo inteiro".



A poucos metros dele, John Guerin, de 46 anos, não dança, mas sente-se "muito entusiasmado" com um resultado que não ousou sonhar.



Dos nervos à euforia Centenas de eleitores compareceram a este local em West Palm Beach, muito perto da residência de Trump na Flórida, em Mar-a-Lago, para saudar o magnata republicano.Perto do palco onde o ex-presidente prometeu lutar pelos seus apoiadores "até o último suspiro", Ted Saranvis, de 68 anos, está tão feliz que começou a dançar com os braços para cima."Sinto-me ótimo. Esta é a maior vitória política americana da história", disse ele. "É um momento incrível, não só para o nosso país, mas para o mundo inteiro".A poucos metros dele, John Guerin, de 46 anos, não dança, mas sente-se "muito entusiasmado" com um resultado que não ousou sonhar.

A tarde de terça-feira começou de forma muito diferente em West Palm Beach. Durante horas foram poucos os sorrisos entre os partidários de Trump, que observavam de perto os telões que transmitiam os programas dos principais canais de notícias.



Mas os primeiros resultados relaxaram o clima e, quando a imprensa anunciou a vitória republicana em três estados-chave (Carolina do Norte, Pensilvânia e Geórgia), a sala virou uma festa.



Stacy Kurtz, de 45 anos, sente-se "aliviada" depois de uma noite eleitoral que previa uma votação muito mais acirrada com a democrata Kamala Harris. "Estou ansiosa por uma recuperação na economia e que as coisas voltem ao normal", afirmou.



Para Jo Ann Poly Calvo, na casa dos 50 anos, "é como 2016", quando Trump protagonizou uma das maiores surpresas políticas da história ao derrotar a democrata Hillary Clinton.



"Sinto que estamos seguindo o mesmo caminho para a vitória. Estou otimista, Donald Trump é exatamente o que os Estados Unidos precisam", disse.

Donald Trump foi eleito novamente o presidente dos EUA AFP



Como em casa

A Flórida, no sudeste dos Estados Unidos, tornou-se um refúgio para Trump, que enfrentou uma série de problemas judiciais em sua terra natal, Nova York.



O bilionário tem a imensa residência de Mar-a-Lago em Palm Beach, de onde preparou o seu retorno à Casa Branca após a sua caótica saída em janeiro de 2021.



Muitos moradores do estado, onde Trump voltou a vencer confortavelmente na terça-feira, adoram o candidato republicano. Cidadãos como Rocco Talarico, que compareceu à festa eleitoral republicana vestindo um colete de couro com as palavras "Born to Ride" e "Donald Trump" bordadas nas costas.



"Precisamos (que ele ganhe) porque o nosso país neste momento não tem fronteiras", disse o homem de 68 anos, antes do anúncio do resultado. "A criminalidade está alta, o mercado de ações está ruim, os preços da gasolina e dos alimentos estão altos. Kamala (Harris) não fez nada durante quatro anos", afirmou.