CEO da Tesla, Elon Musk com o republicano Donald Trump durante comício - AFP

Publicado 06/11/2024 09:52

O empresário Elon Musk, dono da rede social X, SpaceX e da Tesla, comemorou nesta quarta-feira (6) a vitória de Donald Trump como presidente dos EUA, afirmando que o momento é de "mudança" para o país e que "o futuro será fantástico".

No X, o bilionário, que se tornou uma das principais figuras de apoio aos republicanos desde julho, se expressou em uma sequência de postagens próprias e republicações de outros usuários da plataforma. Musk também reafirmou o discurso do republicano de que os Estados Unidos voltarão a crescer e terão um futuro brilhante.

Em uma das publicações, o magnata destacou a votação expressiva de Trump nas eleições norte-americanas: "O povo da América deu @realDonaldTrump um mandato cristalino para a mudança esta noite".

The people of America gave @realDonaldTrump a crystal clear mandate for change tonight — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024

Musk também reafirmou o discurso de Trump sobre reestabelecer o crescimento econômico nos EUA. O empresário do ramo tecnológico compartilhou a foto de um foguete e de um jantar com Donald Trump, com a seguinte mensagem: "O futuro vai ser fantástico".

The future is gonna be fantastic pic.twitter.com/I46tFsHxs3 — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024

Donald Trump superou a adversária Kamala Harris em Wisconsin, chegou a 277 delegados e superou o total de 270 votos necessários no Colégio Eleitoral.