Guaxinim cai de teto e provoca pânico em aeroporto de Nova York (EUA)Reprodução de vídeo

Publicado 06/11/2024 17:04

Um passageiro que estava no Aeroporto LaGuardia, em Nova York (EUA), capturou um guaxinim descendo do teto e provocando um verdadeiro caos em um terminal.



As imagens mostram o guaxinim pendurado em uma corda suspensa no teto do Terminal Aéreo Marítimo, usado pelas companhias aéreas Spirit Airlines e Frontier Airlines, antes de cair no chão.

Veja o vídeo:



O guaxinim faz com que passageiros e funcionários se apressem para fugir enquanto os alarmes soam.



O vídeo mostra o guaxinim passando por um posto de controle de segurança, onde um homem tenta, sem sucesso, prendê-lo em uma lata de lixo.



Um representante da Autoridade Portuária disse que o guaxinim foi capturado após ser encontrado posteriormente em outra área do aeroporto e realocado para fora do prédio.