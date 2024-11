Domínio do Congresso pode dar a Donald Trump um mandato amplo para implementar mudanças radicais - AFP

Publicado 06/11/2024 20:55

Os republicanos vislumbram o controle total do Congresso dos Estados Unidos, confiantes em manter a Câmara dos Representantes para dar ao presidente eleito Donald Trump um mandato amplo para implementar mudanças radicais no país e no exterior.

Com a Casa Branca e o Senado engatilhados, após uma noite eleitoral de grande sucesso na terça-feira (5), o Partido Republicano poderia completar a tríade mantendo sua pequena maioria na Câmara Baixa do Congresso, de acordo com o boletim de análises Cook Political Report.

Mais de 40 assentos na Câmara permanecem indefinidos. O seu resultado poderá ser anunciado em uma semana ou mais, com disputas acirradas em vários estados que levam mais tempo para contar os votos, como a Califórnia e Nova York.

Após as derrotas de terça-feira, os democratas podem cair em um intervalo de anos se não conseguirem inverter a vantagem republicana de quatro assentos na Câmara.

"Conforme os resultados chegam, fica claro que, como antecipamos desde o início, os republicanos estão preparados para ter um governo unificado na Casa Branca, Senado e Câmara dos Representantes", declarou em comunicado o presidente da Câmara Baixa, o republicano Mike Johnson.

Os democratas obtiveram três assentos em Nova York, mas conseguiram capitalizar outros distritos vulneráveis para os republicanos, que possuem vantagem em campanhas disputadas em estados como a Califórnia.

No Senado, com 100 membros, os republicanos começaram a terça-feira com uma minoria de 49 assentos, mas tudo indica que ganharão pelo menos 52 e até 55. A confortável maioria dá a Trump uma ampla margem de manobra para moldar seu gabinete.

"Penso que foi, em parte, um referendo à atual administração", disse o líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, avaliando os resultados das eleições.