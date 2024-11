Cidade de Haddon Heights possui cerca de 7.400 pessoas - Reprodução / Google Maps

Cidade de Haddon Heights possui cerca de 7.400 pessoasReprodução / Google Maps

Publicado 07/11/2024 12:02 | Atualizado 07/11/2024 12:56

Moradores de Haddon Heights, cidade de Nova Jersey, nos EUA, votaram na terça-feira (05) pela revogação uma lei de 120 anos que proíbe a venda de álcool dentro dos limites da cidade. As informações são do "New York Post".

A população aprovou uma medida eleitoral que permite a venda de bebidas alcoólicas em restaurantes, bares e lojas. Segundo os resultados preliminares das eleições, 62% dos eleitores votaram a favor, enquanto que 38% são contra a liberação.

O prefeito e o conselho ainda precisam elaborar e aprovar uma legislação para acabar com a proibição que já dura mais de um século.

No dia anterior às eleições, o prefeito Zachary Houck afirmou, em entrevista à CBS News, que a "vontade" da população seria respeitada.

Caso a legislação seja aprovada, Haddon Heights só poderá emitir duas licenças para venda de bebidas alcoólicas com base no tamanho de sua população, cerca de 7.400 pessoas. Segundo a lei estadual, só pode ser concedida uma licença para cada três mil pessoas.

A cidade é um dos 30 municípios de Jersey que não permitem licenças de consumo no varejo, de acordo com a Associação de Bebidas Licenciadas de Nova Jersey.