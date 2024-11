Gigante farmacêutica britânica AstraZeneca - AFP

Publicado 07/11/2024 11:29

A gigante farmacêutica britânica AstraZeneca disse nesta quinta-feira (7) que o chefe de suas operações na China foi detido no país, onde a empresa está sendo investigada por coleta de dados potencialmente ilegais e pela importação de um medicamento.

Leon Wang, presidente da AstraZeneca na China, “foi detido”, afirmou um membro do serviço de comunicações do grupo em um e-mail à AFP.

No mês passado, a AstraZeneca havia confirmado que Wang estava sendo investigado.

A China é um mercado-chave para o grupo farmacêutico, que desenvolveu uma vacina contra a covid-19 amplamente administrada em todo o mundo durante a pandemia do coronavírus.

Em setembro, a empresa confirmou que vários de seus funcionários estavam sob investigação na China, depois que surgiram notícias de que eles estavam sendo questionados sobre coleta de dados e importação de medicamentos potencialmente ilegais.

As autoridades de Shenzhen, no sul da China, investigaram cinco cidadãos chineses. Entre eles estavam funcionários e ex-funcionários do grupo, de acordo com a Bloomberg.

Uma das investigações está relacionada à coleta de dados de pacientes, pois as autoridades suspeitam de uma violação das leis de privacidade chinesas, de acordo com a Bloomberg, citando fontes próximas ao caso.

Outra investigação diz respeito a possíveis importações de um medicamento para câncer de fígado que não foi aprovado na China continental, de acordo com a agência de notícias.