Benjamin Garcia Gual, de 49 anos, foi acusado de matar sua namoradaReprodução / X

Publicado 07/11/2024 09:33 | Atualizado 07/11/2024 09:45

Benjamin Garcia Gual, de 49 anos, é acusado de matar sua namorada, Carmen Martinez-Silva, a facadas por não gostar do seu novo corte de cabelo em Pensilvânia, Estados Unidos. Ele foi encontrado na cena do crime dentro do seu carro, sujo de sangue e com a arma branca na mão, de acordo com a polícia local.

Segundo depoimento de familiares, após uma discussão entre o casal por causa da mudança na aparência de Carmen, Benjamin a ameaçou. Assustada, ela teria passado uma noite na casa da filha, até se abrigar na residência do seu irmão, Luiz Martinez-Silva, na manhã do último domingo (3).

No entanto, Gual foi com um facão de cozinha até o local. Enquanto procurava a mulher, ele entrou em uma briga física com Luiz. Neste momento, a vítima, que estava escondida em um cômodo da moradia, tentou intervir, mas acabou golpeada fatalmente pelo ex-namorado e não sobreviveu.

O seu corpo foi encontrado poucas horas depois pela polícia, no mesmo local do assassinato. O caso foi publicado no portal de notícias "Penn Live".

Benjamin está detido na Prisão do Condado de Lancaster, sem direito à fiança. Já o irmão de Carmen, que sofreu cortes e ferimentos na cabeça, peito, abdômen e braço durante o confronto, foi levado para o Hospital Geral de Lancanster, e deve receber alta em breve.