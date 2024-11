Secretário-geral da Otan, Mark Rutte - AFP

Secretário-geral da Otan, Mark RutteAFP

Publicado 07/11/2024 08:18

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, disse, nesta quinta-feira (7), que espera conversar com Donald Trump, eleito novamente presidente dos Estados Unidos, sobre a ameaça que a aliança de Rússia e Coreia do Norte representa.

"Espero me sentar com o presidente Trump e analisar como podemos garantir coletivamente que vamos enfrentar esta ameaça e manter a nossa parte do mundo segura”, disse Rutte em Budapeste.

Segundo Rutte, a Rússia está transferindo "tecnologia para a Coreia do Norte, que agora ameaça o futuro, o território continental dos Estados Unidos, Europa continental, e também nossos parceiros no Indo-Pacífico".

"São novidades realmente perigosas e devemos debatê-las hoje", disse Rutte ao chegar a uma cúpula da Comunidade Política Europeia (CPE), na capital húngara.

Rutte afirmou que "cada vez mais vemos que a Coreia do Norte, Irã, China e, certamente, a Rússia estão trabalhando juntos, contra a Ucrânia".

Rutte reiterou suas felicitações a Trump por sua vitória nas eleições presidenciais e lembrou que "o povo dos Estados Unidos o elegeu. Ele é o presidente".

"Trabalhei muito bem com ele durante quatro anos. Tem muito claro o que quer. Entende que tem que fazer acordos para chegar a posições conjuntas, e acredito que podemos fazer isso", acrescentou.