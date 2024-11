Vice-presidente norte-americana, Kamala Harris - AFP

Publicado 06/11/2024 22:34

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, realizou um pronunciamento reconhecendo oficialmente sua derrota na disputa presidencial e destacou a relevância de aceitar o veredicto das urnas. Em frente a uma multidão de apoiadores nesta quarta-feira (6), após ser derrotada por Trump na corrida pela Casa Branca, ela declarou: "É necessário aceitar os resultados".

"Um princípio fundamental da democracia americana é que, quando perdemos uma eleição, aceitamos os resultados", disse Harris. "Esse princípio, tanto quanto qualquer outro, diferencia a democracia da monarquia e da tirania, e qualquer pessoa que busque a confiança do público deve honrá-lo." Harris expressou também sua gratidão pela confiança dos eleitores, mesmo o desfecho não sendo o esperado.

"Permitam-me dizer que meu coração está repleto hoje. Repleto de gratidão pela confiança que vocês depositaram em mim, cheio de amor pelo nosso país e com uma determinação renovada. O resultado desta eleição não foi o que queríamos, nem pelo que lutamos, nem o que votamos, mas ouçam-me quando digo que a luz da promessa dos Estados Unidos sempre brilhará intensamente, desde que nunca desistamos e continuemos na luta", frisou Kamala.

Kamala entrou em contato com Trump mais cedo para parabenizá-lo pela vitória. O presidente Joe Biden também conversou com o republicano e o convidou para uma reunião na Casa Branca. "O presidente Biden reafirmou seu compromisso de assegurar uma transição tranquila e sublinhou a importância de trabalhar para unificar o país", afirmou um representante do governo americano.

Harris também agradeceu à sua família, ao presidente Biden, à primeira-dama Dra. Jill Biden e ao seu companheiro de chapa, o governador Tim Walz, após a campanha. "Estou extremamente orgulhosa da campanha que fizemos e da maneira como a conduzimos. Durante os 107 dias desta campanha, nos dedicamos a construir uma comunidade e coalizões, reunindo pessoas de todas as esferas e origens, unidas pelo amor ao país e pela alegria em lutar pelo futuro da América. Fizemos isso cientes de que temos muito mais em comum do que aquilo que nos separa", destacou.

A democrata assumiu um tom conciliador ao falar do respeito pela democracia e reafirmou seu compromisso com a Constituição dos Estados Unidos. "Um princípio central da democracia americana é que, quando perdemos uma eleição, aceitamos os resultados. Esse princípio, tanto quanto qualquer outro, diferencia a democracia da monarquia e da tirania, e qualquer um que busque a confiança pública deve respeitá-lo", reiterou. "Minha lealdade a todos os três é o que me trouxe aqui hoje — para dizer que, embora reconheça esta eleição, não desisto da luta que impulsionou esta campanha", completou.

A vice-presidente ainda prometeu continuar lutando pela democracia, pelo Estado de Direito e pela justiça igualitária. "Às vezes, a luta leva um tempo. Isso não significa que não venceremos", afirmou ela, dirigindo-se especialmente aos seus jovens apoiadores. "Não se desesperem. Este não é o momento de desistir. É o momento de arregaçar as mangas, de organizar, mobilizar e permanecer engajados em prol da liberdade, da justiça e do futuro que sabemos ser possível construir juntos", concluiu.

De acordo com a CBS News, Harris havia obtido 222 votos eleitorais, abaixo dos 291 alcançados por Trump, seu oponente republicano, próximo das 9h (horário de Brasília).