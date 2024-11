Fogo cobriu uma extensa área com uma fumaça densa - Reprodução/Internet

Publicado 06/11/2024 21:04

Um incêndio florestal intensificado por fortes ventos está queimando fora de controle, nesta quarta-feira (6), perto de Los Angeles, no oeste dos Estados Unidos, deixando vários feridos e forçando a evacuação de dezenas de pessoas.



Diversas casas de grande porte foram destruídas pelo fogo, que devastou múltiplos bairros e cobriu uma extensa área com uma fumaça densa, segundo as autoridades.



Rajadas de vento de até 130 quilômetros por hora alimentam as chamas em áreas agrícolas. O incêndio começou na madrugada de quarta-feira perto de Moorpark, 65 quilômetros a noroeste de Los Angeles.



No meio da tarde, havia atingido uma extensão de 3.600 hectares, de acordo com o Departamento de Bombeiros da Califórnia, e as chamas já haviam alcançado um subúrbio da cidade de Camarillo, onde vivem cerca de 70.000 pessoas.



Canais de televisão locais mostraram residências de luxo na área de Camarillo Heights envoltas em chamas, muitas delas destruídas.



"As ordens de evacuação estão em vigor, e instamos os moradores a segui-las para sua segurança", diz uma mensagem do Departamento de Bombeiros do Condado de Ventura nas redes sociais.

"Várias pessoas ficaram feridas e foram levadas a hospitais. Inúmeras estruturas estão atualmente ameaçadas", acrescenta.



Cerca de 21.000 pessoas estão sem eletricidade na região, após a suspensão do serviço por precaução. Outro incêndio em Malibu ameaça casas de milhões de dólares nas áreas costeiras mais cobiçadas do sul da Califórnia.