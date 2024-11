Gravações da AFP mostram colunas de fumaça subindo no sul de Beirute - IBRAHIM AMRO / AFP

Gravações da AFP mostram colunas de fumaça subindo no sul de BeiruteIBRAHIM AMRO / AFP

Publicado 06/11/2024 21:54

Várias áreas da periferia sul de Beirute foram bombardeadas nas primeiras horas de quinta-feira (noite de quarta, 6, no Brasil), de acordo com imagens da AFPTV, pouco depois de o Exército israelense pedir à população que abandonasse a região.



As gravações da AFP mostram colunas de fumaça subindo no sul de Beirute, e jornalistas da agência na capital libanesa ouviram fortes explosões.



Anteriormente, o porta-voz militar de Israel, Avichay Adraee, havia instado os moradores de quatro bairros do sul da cidade a deixarem a área.



Segundo mapas das zonas afetadas publicados nas redes sociais, uma das áreas fica próxima ao aeroporto da capital.



Na quarta-feira, nove bombardeios israelenses atingiram o sul de Beirute, bastião do movimento islamista Hezbollah. Segundo o Exército israelense, o ataque foi direcionado a infraestruturas do grupo, como centros de comando e depósitos de armas.



O Hezbollah começou a lançar ataques transfronteiriços de baixa intensidade contra Israel em apoio ao aliado palestino Hamas, imerso na guerra de Gaza, que eclodiu após o ataque do grupo contra o Estado israelense em 7 de outubro de 2023.

Até que essas hostilidades resultaram, em setembro, em uma guerra aberta que causou a morte de pelo menos 3.050 pessoas no Líbano, segundo dados do Ministério da Saúde.