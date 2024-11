Carrinho de bebê foi atropelado por um trem na estação da cidade de Banbury, na Inglaterra - Reprodução de vídeo

Publicado 07/11/2024 18:18

Um bebê de apenas dois meses de vida sobreviveu depois de ser atropelado por um trem a aproximadamente 60km/h na estação da cidade de Banbury, na Inglaterra. Nas imagens, o carrinho pode ser visto andando devagar na direção dos trilhos, depois de um momento de desatenção dos pais, enquanto a composição chega à estação.

Veja o vídeo:

IMAGEM FORTE: Bebê de dois meses foi atropelado por um trem em uma estação na Inglaterra e sobreviveu.



Crédito:Reprodução pic.twitter.com/5EJMRVSgxK — Jornal O Dia (@jornalodia) November 7, 2024

A criança sofreu apenas um ferimento leve na cabeça e não precisou ser internada. O incidente ocorreu no dia 8 de junho deste ano, mas as imagens só foram liberadas agora, depois que um relatório sobre o caso foi entregue às autoridades locais.



"Quando o trem chegou, um carrinho de bebê, carregando uma criança de 2 meses, rolou em direção à borda da plataforma e entrou em contato com a lateral do trem. Esse contato ocorreu enquanto o trem se movia a uma velocidade estimada de 35 mph (56 km/h) e fez o carrinho girar e tombar, resultando na queda da criança na superfície da plataforma. A criança sofreu um pequeno ferimento na cabeça como resultado", informa um trecho do relatório.



O relatório disse que a causa do acidente foi "porque o carrinho de bebê, que havia sido momentaneamente solto pelos pais da criança, rolou ao longo da rampa da plataforma, que desceu em direção à borda da plataforma naquele local".



A investigação revelou que os pais da criança e outro parente estavam com o carrinho de bebê e a bagagem aproximadamente no meio da plataforma.



Após o acidente, a Chiltern Railways, responsável pela linha férrea, instalou sinalização nos elevadores de clientes na estação de Banbury, além de revisar a sinalização na superfície da plataforma. A sinalização instalada nos elevadores chama a atenção dos passageiros para o risco da passagem de trens para passageiros na plataforma.

"As instruções fornecidas aos passageiros nesta sinalização incluem ações apropriadas para ajudar a evitar que acidentes semelhantes (ao que ocorreu na estação Banbury) ocorram novamente", informou a empresa.