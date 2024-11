Especialistas em polícia examinam edifícios destruídos após o ataque russo - AFP

Publicado 08/11/2024 07:46 | Atualizado 08/11/2024 07:48

Pelo menos 25 pessoas ficaram feridas em um ataque aéreo noturno da Rússia contra Kharkiv, anunciou nesta sexta-feira (8) o prefeito da cidade do nordeste da Ucrânia.



O bombardeio atingiu um prédio residencial de 12 andares e provocou a destruição parcial do primeiro e do terceiro andares, informou o prefeito Igor Terekhov. "O número de feridos continua aumentando. Até o momento, temos 25 feridos", afirmou.



As autoridades ucranianas também relataram um ataque com mísseis contra a capital, Kiev, e outro com drones contra a cidade portuária de Odessa, no sul, que deixou dois feridos.

Mortos em Zaporizhzhia sobe



O número de mortos em um bombardeio russo na cidade ucraniana de Zaporizhzhia subiu para oito, incluindo uma criança de um ano, informou nesta sexta-feira o governador da região, Ivan Fedorov, que também citou 42 feridos no ataque.



O governador relatou na quinta-feira um "ataque em larga escala em Zaporizhzhia" que atingiu "edifícios residenciais e um hospital".



No front leste, um bombardeio matou duas pessoas na região de Donetsk e feriu cinco, disse o governador regional, Vadim Filashkin.



As forças russas, que iniciaram a invasão contra a ex-república soviética em fevereiro de 2022, intensificaram os ataques contra Zaporizhzhia e avançam no leste, na zona industrial de Donetsk.