Crianças e mulheres sofreram com ataques israelenses em Gaza - Eyad Baba/AFP

Crianças e mulheres sofreram com ataques israelenses em GazaEyad Baba/AFP

Publicado 08/11/2024 07:30

Quase 70% das pessoas que morreram na Faixa de Gaza entre novembro de 2023 e abril de 2024 eram mulheres e crianças, afirmou a ONU na sexta-feira (8), após uma contagem parcial das vítimas da guerra entre Israel e o movimento palestino Hamas.



O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos verificou 8.119 das mais de 34.500 mortes registradas durante os primeiros seis meses de guerra e concluiu que "quase 70% eram crianças e mulheres".

Amplas áreas de Gaza estão devastadas desde o início da guerra entre Hamas e Israel em Gaza, que começou com o ataque do grupo islamista contra o sul do território israelense em 7 de outubro.



O ataque deixou 1.205 mortos, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em números oficiais israelenses.



Em resposta ao ataque, Israel prometeu destruir o Hamas e iniciou uma vasta ofensiva de represália com bombardeios que já causou mais de 40 mil mortes no território palestino.

Com informações da AFP.