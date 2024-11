Rosie Swaine contou que carrapatos nasceram dentro de sua orelha - Reprodução/Instagram

Publicado 08/11/2024 10:19

A britânica Rosie Swaine, de 34 anos, passou por uma experiência dolorosa e inusitada no início deste ano. Isso porque nada menos que oito carrapatos nasceram dentro da orelha dela. Um relato sobre o assunto foi publicado no jornal britânico "The Guardian" nesta sexta-feira (8).

Ela contou que fez uma viagem para a África do Sul, onde visitou parques nacionais e diversos lugares para apreciar a natureza. No entanto, nos últimos dias da viagem ela passou a sentir fortes dores no ouvido.

Quando voltou para casa, em Singapura, ela tentou ignorar por alguns dias para ver se o incômodo passava, mas não funcionou. Ela disse ao marido que não poderia mais aguentar as dores e que procuraria um médico.

"Eu estava esperando que a irritação passasse, mas depois de seis dias eu não conseguia mais ignorar a dor. Naquela noite, quando eu estava prestes a ir para a cama, eu disse ao meu marido que eu iria ao médico".

Rosie também conta que o próprio marido utilizou um otoscópio que ele possuía. O aparelho permite utilizar a luz e uma câmera para ver imagens no ouvido da pessoa. A mulher aceitou. Os dois assistiram ao vídeo em uma televisão.

"Nós dois apertamos os olhos quando nos deparamos com o que parecia ser algumas bolhas pretas duras e sangue seco. No começo, pensei que talvez fosse uma crosta, mas meu estômago embrulhou quando vimos algo se mover".

Chegada ao hospital

Ela contou que quando foi a um hospital para tratar da questão, ainda precisou esperar duas horas até que um especialista fosse localizado. Quando foi atendida, ela conta que um aparelho moderno foi utilizado para que as imagens fossem projetadas em alta definição em uma tela. Todos que viram tiveram uma grande surpresa.

"Todos engasgaram. Contorcendo-se no meu ouvido estava um carrapato. Ele estava cercado por oito bebês. Com suas pernas longas e finas, parecia um caranguejo. O médico engoliu em seco antes de dizer que em 30 anos ele nunca tinha visto algo vivendo no ouvido de alguém antes".

Após um procedimento delicado, todos os oito "bebês" foram retirados, assim como a "mamãe carrapato".

"Eu me sinto culpada por acabar com uma família dentro do meu ouvido", brincou Rosie com a situação.