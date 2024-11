Mastroianni foi filmado por uma câmera de campainha retirando um panfleto do rival político da caixa de correio - Reprodução / TV WRGB

Publicado 08/11/2024 12:56

Um candidato que concorreu à Assembleia do interior de Nova York se entregou à polícia na quinta feira (07) após ser flagrado por uma câmera supostamente roubando o panfleto de campanha de seu rival da caixa de correio de um morador. As informações são do New York Post.

O republicano Joseph Mastroianni, membro do Conselho Municipal de Roterdã, perdeu, apesar de seus "esforços", a disputa eleitoral para o democrata Angelo Santabarbara.

Mastroianni foi filmado no dia 17 de outubro por uma câmera de campainha retirando um panfleto político da caixa de correio de um eleitor de Santabarbara. Após remover o material, ele colocou seu próprio folder no local.

O proprietário da residência recebeu um e-mail dos correios que informava que havia sido entregue um panfleto do democrata, porém este "desapareceu" depois de ser supostamente roubado pelo candidato republicano.

Mastroianni pode pegar até cinco anos de prisão pela contravenção, já que roubar correspondência é um crime federal nos EUA.

O Departamento de Polícia foi avisado sobre o suposto roubo pelo presidente do Comitê Democrata do Condado de Schenectady, Frank Salamone, que exigiu que o candidato renunciasse ao cargo no Conselho Municipal de Roterdã.

"Não apenas o Sr. Mastroianni cometeu um crime diante das câmeras, mas sua recusa em oferecer uma explicação para suas ações ... demonstra seu total desrespeito pelo público que afirma servir", disse Salamone em um comunicado na quinta-feira.

Ele ainda acrescentou "a cidade de Roterdã merece ser representada por alguém que não seja um ladrão sem remorso".