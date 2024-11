Secretário disse a Katz que Washington apoia um acordo para que libaneses e israelenses deslocados voltem para casa - Attila KISBENEDEK / AFP

Publicado 08/11/2024 19:50

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, falou nesta sexta-feira (8) sobre a situação no Líbano e na Faixa de Gaza na primeira ligação com seu novo par israelense, Israel Katz, informou o Pentágono.



Katz assumiu o cargo perante o Parlamento no dia anterior, depois que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, demitiu na terça-feira, 5, o então titular da Defesa, Yoav Gallant, por divergências sobre como conduzir a guerra em Gaza, que começou após o ataque mortal do movimento islamista Hamas contra Israel de 7 de outubro de 2023.



Austin "realizou hoje uma ligação de apresentação com o novo ministro israelense da Defesa, Israel Katz, e o parabenizou por sua recente nomeação", disse em comunicado o porta-voz do Pentágono, Pat Ryder.



O secretário disse a Katz que Washington está comprometido com um acordo que permita que cidadãos libaneses e israelenses deslocados por mais de um ano de violência transfronteiriça retornem para suas casas, assim como com o retorno dos reféns sequestrados pelo Hamas, segundo Ryder.



O movimento islamista Hezbollah dispara projéteis contra o território israelense desde 8 de outubro de 2023, um dia após o início da guerra entre Israel e o Hamas em Gaza, em apoio ao seu aliado palestino.

Em 23 de setembro, o Exército israelense iniciou uma campanha de bombardeios intensos no Líbano e, uma semana depois, lançou uma ofensiva terrestre no sul do país.



O chefe da Defesa americana também falou sobre "a necessidade de melhorar as terríveis condições humanitárias em Gaza".



No ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023 em território israelense, foram mortas 1.206 pessoas, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelenses.



Também foram sequestradas pelos milicianos 251 pessoas, das quais 97 permanecem em Gaza, embora o Exército israelense tenha declarado a morte de 34.



A ofensiva lançada por Israel em Gaza em retaliação já deixou pelo menos 43.508 mortos, em sua maioria civis, de acordo com números do Ministério da Saúde de Gaza.



Austin e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, instaram Israel em uma carta no início do mês a permitir a entrada de mais ajuda nesse território palestino.