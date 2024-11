Cedar Mae Sarten, de 43 anos - Reprodução / Redes sociais

Publicado 09/11/2024 12:44

Uma mulher identificada como Cedar Mae Sarten, de 43 anos, é acusada de espancar o filho até a morte com um kettlebell, equipamento utilizado para exercícios musculares, de 9 kg e, em seguida, esfaqueá-lo. O crime teria ocorrido após o pai do menino deixá-lo no apartamento como parte de um acordo de custódia, apontam as autoridades. As informações são do New York Post.

A polícia indica que o ataque aconteceu em 13 de outubro, no estado do Alasca, nos Estados Unidos. Após a morte da criança, Sarten ligou para o ex-marido. "Robert, isso é muito ruim, você precisa vir aqui agora mesmo", disse. "Por favor, não surte", ela teria dito. "Não temos mais um filho."

Sarten também teria telefonado para o 911, apontam documentos judiciais. Ela informou que alguém havia 'esmagado' o cérebro de seu filho com um peso de 9 kg.

"A ré indicou que seu filho estava definitivamente morto. Em resposta às perguntas do despachante sobre o que havia acontecido, a ré declarou que não sabia. Ela afirmou que a última vez que viu seu filho vivo foi quando ele estava adormecendo em seus braços” por volta das 2 da manhã, afirmam os documentos do tribunal.

Os primeiros socorristas encontraram o corpo do menino sem vida no apartamento. Já Sarten foi levada a um hospital próximo devido aos ferimentos autoinfligidos.

Uma página criada no site GoFundMe pelos entes queridos do menino afirma que ele era a criança "mais doce e bondosa", e que "não queria nada mais do que brincar e ser apenas uma criança".



"Ele sempre tinha o maior sorriso no rosto e falava muito. Ele adorava balançar, brincar em seu parque favorito e sempre pedia para os amigos da escola brincarem no parquinho", diz a página.