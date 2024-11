Israel considera o ato uma violação das ordens incompatível com os valores do exército - Reprodução/Redes sociais

Israel considera o ato uma violação das ordens incompatível com os valores do exércitoReprodução/Redes sociais

Publicado 09/11/2024 20:41

O Exército de Israel reprovou neste sábado um grupo de soldados que queimou uma bandeira do Líbano no sul daquele país, onde eles combatem o movimento pró-Irã Hezbollah.

As forças armadas de Israel se pronunciaram após a divulgação nas redes sociais de um vídeo em que seis pessoas vestindo uniforme israelense aparecem pulando e cantando uma canção religiosa, enquanto uma delas ateia fogo à bandeira.

“Consideramos a atuação de alguns soldados que queimaram a bandeira libanesa no sul daquele país uma violação das ordens incompatível com os valores das forças de defesa e com os objetivos das nossas atividades militares no Líbano”, publicou no X o porta-voz do Exército israelense, Avichay Adraee. “Nossa guerra é contra o Hezbollah terrorista", ressaltou.