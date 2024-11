Ali foi encontrado na pá de uma escavadeira entre os escombros pelos socorristas - Reprodução / Bilal Kashmar / AFP

Equipes de resgate às vítimas dos ataques israelenses, no sul do Líbano, já haviam perdido as esperanças de encontrar sobreviventes quando acharam Ali Jalifa, menino de 2 anos, soterrado sob os escombros. Ligado em um respirador de hospital e com uma das mãos amputadas, o libanês é "o único sobrevivente de sua família", conta Husein Jalifa, tio de seu pai, à AFP.

Poucas semanas após as operações militares de Israel se intensificarem contra o Hezbollah, no Líbano, uma incursão em 29 de outubro matou os pais, a irmã e as duas avós do menino. O ataque, que ocorreu em Sarafand, cerca de 15 quilômetros ao sul da cidade costeira de Saida, deixou 15 mortos.

Segundo Husein, Ali apareceu entre os escombros na pá de uma escavadeira. "Todos achávamos que ele estava morto. Ele emergiu dos escombros, mal respirando, após 14 horas”, detalha.

O pequeno foi colocado em coma induzido após a amputação de sua mão direita e deve passar por cirurgia em Beirute antes de receber uma prótese. "Estamos esperando as cirurgias terminarem antes de acordá-lo", explica o tio avô.

Israel está em guerra contra o Hezbollah desde o final de setembro, enquanto combate o Hamas em Gaza desde outubro de 2023, após um ataque do grupo islamista palestino sem precedentes em solo israelense.

A escalada do conflito já deixou mais de 2.600 mortos no Líbano desde 23 de setembro, de acordo com o Ministério da Saúde.

