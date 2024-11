Donald Trump ganhou o estado do Arizona nas eleições presidenciais - AFP

Publicado 10/11/2024 09:10

Donald Trump ganhou o estado do Arizona nas eleições presidenciais, com as quais o republicano venceu em todos os sete estados-pêndulo, somando 312 delegados, enquanto a vice-presidente democrata Kamala Harris ficou para trás com 226, informou a imprensa americana.



Após quatro dias de contagem dos votos, as redes CNN e NBC projetaram que Trump, agora presidente eleito dos Estados Unidos, obteve os 11 votos do Colégio Eleitoral neste importante estado do sudoeste.



O Arizona é tradicionalmente republicano, mas em 2020 se inclinou a favor de Joe Biden, marcando a derrota do republicano naquele ano, após seu primeiro mandato.



Com esta vitória, Trump amplia sua margem sobre a democrata Kamala Harris.



A escala e a força do retorno do magnata bilionário, que também ganhou o voto popular por cerca de quatro milhões de votos, chocaram os democratas.



Os republicanos já recuperaram o controle do Senado e podem manter sua maioria na Câmara dos Representantes.



Os outros seis estados decisivos conquistados por Trump são Pensilvânia, Wisconsin, Michigan, Carolina do Norte, Nevada e Geórgia.



A seguir, uma lista dos estados conquistados por cada candidato e o número correspondente de votos do Colégio Eleitoral, com base nas projeções da CNN, Fox News, MSNBC/NBC News, ABC e CBS:



TRUMP (312)

Arizona (11)



Alabama (9)



Alasca (3)



Arkansas (6)



Carolina do Norte (16)



Carolina do Sul (9)



Dakota do Norte (3)



Dakota do Sul (3)



Flórida (30)



Geórgia (16)



Idaho (4)



Indiana (11)



Iowa (6)



Kansas (6)



Kentucky (8)



Luisiana (8)



Maine (1 de 4)



Michigan (15)



Mississipi (6)



Missouri (10)



Montana (4)



Nebraska (4 de 5)



Nevada (6)



Ohio (17)



Oklahoma (7)



Pensilvânia (19)



Tennessee (11)



Texas (40)



Utah (6)



Virgínia Ocidental (4)



Wisconsin (10)



Wyoming (3)



HARRIS (226)

Califórnia (54)



Colorado (10)



Connecticut (7)



Delaware (3)



Distrito de Columbia (3)



Havaí (4)



Illinois (19)



Maine (3 de 4)



Maryland (10)



Massachusetts (11)



Minnesota (10)



Nebraska (1 de 5)



Novo Hampshire (4)



Nova Jersey (14)



Novo México (5)



Nova York (28)



Oregon (8)



Rhode Island (4)



Vermont (3)



Virgínia (13)



Washington (12)