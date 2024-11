Spirit Airlines tirou de circulação a aeronave impactada - Divulgação

Publicado 11/11/2024 18:04

Um avião da companhia aérea americana Spirit Airlines foi atingido por disparos, nesta segunda-feira (11), enquanto aterrissava na capital do Haiti e acabou evacuando para a cidade de Santiago, na vizinha República Dominicana, informou a empresa em um comunicado.



O voo 951 da Spirit Airlines havia partido de Fort Lauderdale, no sudeste da Flórida, com destino a Porto Príncipe, cidade que enfrenta há meses uma onda de violência de gangues.



Segundo um comunicado da companhia aérea, após a chegada do avião ao aeroporto dominicano, uma inspeção revelou na aeronave danos compatíveis com disparos.



O auxiliar de voo, que sofreu ferimentos menores, é atendido por pessoal médico, acrescentou a empresa em seu comunicado.



A Spirit Airlines tirou de circulação a aeronave impactada e está preparando outra para que seu pessoal possa voltar a Fort Lauderdale na quinta-feira.



A companhia cancelou seus voos a Cabo Haitiano, no norte do país, e a Porto Príncipe, à espera de avaliar a situação de segurança.

Segundo o jornal americano Miami Herald, a autoridade aeroportuária de Porto Príncipe decidiu manter todos os aviões no solo após o incidente.



A companhia aérea norte-americana American Airlines também decidiu suspender seus voos entre Miami e Porto Príncipe até quinta-feira, conforme indicou um comunicado enviado à AFP.



O Haiti sofre há meses com uma onda de violência provocada por gangues poderosas, que controlam mais de 80% da capital haitiana.



No fim de fevereiro, estes grupos armados conseguiram paralisar o aeroporto internacional Toussaint Louverture após uma série de ataques contra infraestruturas-chave de Porto Príncipe.