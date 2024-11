Passagem de Rafah é o principal ponto de entrada de ajuda - AFP

Publicado 12/11/2024 08:32

O Exército israelense anunciou nesta terça-feira (12) a abertura de um novo ponto de passagem para a ajuda humanitária na Faixa de Gaza, antes do prazo limite imposto pelos Estados Unidos para melhorar as condições de vida no território palestino.

"Como parte do esforço e do compromisso de aumentar o volume e as vias de ajuda à Faixa de Gaza, a passagem de Kisufim foi aberta hoje", afirmou o Exército em um comunicado conjunto com o COGAT, o órgão do Ministério da Defesa de Israel responsável pelos assuntos civis nos Territórios Palestinos.