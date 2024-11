O menino confessou o crime durante uma entrevista com a detetive Caitlin Hartigan - Reprodução / site WESH

O menino confessou o crime durante uma entrevista com a detetive Caitlin HartiganReprodução / site WESH

Publicado 12/11/2024 13:16

Um adolescente de 14 anos se declarou culpado de agredir sexualmente e espancar uma idosa de 91 anos na Flórida, nos EUA. A mulher já o conhecia e o considerava um "bom menino". As informações são do 'New York Post'.



Segundo os registros do tribunal, Jesse Stone conseguiu um acordo judicial no dia 7 de novembro ao admitir culpa.



A polícia conversou com o garoto acerca de um vídeo gravado na noite do crime, no dia 9 de junho, no qual aparecia uma pessoa vestindo uma camiseta escura e shorts correndo perto da casa da vítima.



Num primeiro momento, Stone negou que fosse ele na gravação, porém, nas investigações, foi descoberto que ele estava vestindo roupas semelhantes às do "homem" mostrado no vídeo. Após teste de DNA na cena do crime, foram encontradas as impressões digitais do garoto. Posteriormente, o menino confessou o crime durante uma entrevista com a detetive Caitlin Hartigan.

Stone ainda declarou que entrou na casa da idosa pela sala de estar e assistiu a pornografia em seu iPad. A mulher já conhecia o acusado e o considerava "um bom menino".



"Embora eu acredite firmemente que ele deva ser responsabilizado por seu crime, como pai, minha compaixão vai para sua família. Espero que sua prisão leve a obter ajuda que impeça novos atos desse tipo", declarou o xerife Billy Woods.



Jesse Stone deve ser sentenciado em 19 de dezembro, três dias antes do seu aniversário de 15 anos.