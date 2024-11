Na imagem, é possível ver uma dezena de corpos enrolados em cobertores e deitados em um pátio de cimento da prisão - Reprodução / Enrique Ortiz / AFP

Ao menos 15 réus morreram e outros 14 ficaram feridos em um novo confronto entre presos ocorrido nesta terça-feira (12) em uma conturbada prisão no porto equatoriano de Guayaquil, palco frequente de massacres, informou o órgão estatal encarregado das prisões (SNAI).

Nas imagens captadas pela AFP, é possível ver uma dezena de corpos enrolados em cobertores e deitados em um pátio de cimento, enquanto um grupo de quatro reclusos com uniformes laranja deposita outro corpo.

"Nesta madrugada, em um pavilhão específico da Penitenciária do Litoral, foram registrados incidentes graves entre Pessoas Privadas de Liberdade (PPL), dos quais resultou um balanço preliminar de 15 mortos e 14 feridos", diz o SNAI em comunicado.

Vídeos da AFP mostram um forte destacamento de policiais em outra parte da prisão e dezenas de presos sentados próximos uns dos outros e monitorados pelas forças de segurança.

As prisões equatorianas registraram dezenas de confrontos entre prisioneiros de gangues rivais do tráfico de drogas que disputam o poder. Esses confrontos deixaram mais de 460 prisioneiros mortos desde 2021, um dos piores massacres deste tipo na América Latina.

O SNAI indicou que após os "graves incidentes", a Penitenciária do Litoral, com cerca de 6.800 pessoas e a maior do país, ficou "sob controle absoluto" da força pública, incluindo os militares responsáveis pelas prisões.

"Um contingente significativo de militares e policiais foi destacado para garantir a segurança e prevenir novos incidentes", acrescentou.