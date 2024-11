Rainha Camilla - Chris Jackson / AFP

Publicado 12/11/2024 10:55

A rainha Camilla, mulher de Charles III, que cancelou seus compromissos na semana passada devido a uma infecção pulmonar, retoma suas atividades nesta terça-feira (12), mas com uma agenda mais leve, disse uma fonte real.

Camilla, de 77 anos, participará de uma recepção com os finalistas do prestigioso prêmio literário Booker Prize nesta tarde de terça-feira.

A rainha, uma leitora fervorosa, ficará por um período mais curto do que o planejado originalmente.

A recepção será a primeira aparição pública de Camilla desde que ela retornou da Austrália e de Samoa, há duas semanas e meia, em uma viagem com seu marido Charles III.

Na tarde de quarta-feira, ela participará de um evento relacionado à indústria da televisão e do cinema, mas também não ficará durante toda a cerimônia.

Camilla não compareceu à pré-estreia de Gladiator II, na quarta-feira, em Leicester Square, onde deveria se encontrar com o ator Paul Mescal e o diretor Ridley Scott, entre outros.

A rainha também não participou das comemorações militares de Londres no último fim de semana, apesar de estar programada para participar de um evento no Royal Albert Hall no sábado à noite e de uma cerimônia de homenagem no domingo no monumento oficial de guerra britânico, o Cenotaph.

A princesa Katherine, esposa do príncipe William, esteve presente nessas comemorações, depois de anunciar em setembro que havia encerrado sua quimioterapia, abrindo caminho para um retorno gradual aos compromissos públicos.