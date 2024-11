Ilham Aliyev, presidente do Azerbaijão, na COP29 - AFP

Publicado 12/11/2024 09:23

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, anfitrião de quase 200 países reunidos para combater as mudanças climáticas na COP29 em Baku, afirmou nesta terça-feira que petróleo e gás são um "presente de Deus".

"Podem me citar quando eu digo que é um presente de Deus. Quero repetir hoje, diante desta plateia", declarou Aliyev na abertura da reunião de cúpula de líderes mundiais na COP29.

"O petróleo, o gás, o vento, o sol, o ouro, a prata, o cobre, todos (...) são recursos naturais e não se deve culpar os países por tê-los, nem por levar esses recursos ao mercado, porque o mercado precisa deles", disse.

"As pessoas precisam deles", insistiu. O Azerbaijão possui sete bilhões de barris de reservas comprovadas de petróleo e foi um dos primeiros lugares no mundo a iniciar a produção comercial de petróleo.

Desde que conquistou sua independência da União Soviética em 1991, o Azerbaijão produziu mais de um bilhão de toneladas de petróleo e planeja aumentar sua produção de gás natural em mais de um terço na próxima década.

As receitas da produção de petróleo e gás representam quase 35% do PIB do país e quase metade do orçamento estatal. Quase 75% das exportações de energia do Azerbaijão são destinadas aos mercados europeus.

A Comissão Europeia assinou em 2022 um acordo com Baku para dobrar as importações de gás do país, com o objetivo de reduzir a dependência da Europa do gás russo, um acordo que Aliyev defendeu em seu discurso.

"Não foi ideia nossa", disse. "Eles nos pediram ajuda e dissemos que sim, que ajudaríamos a Europa com sua segurança energética".

A Agência Internacional de Energia (AIE) afirma que continuar explorando petróleo e gás é incompatível com o objetivo de controlar o aumento da temperatura no planeta.