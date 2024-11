Maioria da nova leva de usuários do Bluesky são dos Estados Unidos - Divulgação

Publicado 12/11/2024 16:31

O Bluesky, aplicativo que ganhou popularidade no Brasil após o bloqueio temporário do X no País, anunciou nesta segunda,11, que ganhou 700 mil novos usuários em apenas uma semana. Agora, a rede social tem 14,5 milhões de usuários no total - em setembro, a marca era de 10 milhões.

O serviço é atualmente o segundo aplicativo de rede social mais baixado da App Store dos EUA, ficando apenas atrás do Threads. Apesar do aplicativo da Meta sofrer com algumas reclamações sobre engajamento, moderação e desinformação, ele continua sendo maior que o Bluesky, com 275 milhões de usuários mensais.

A maioria da nova leva de usuários do Bluesky são dos Estados Unidos, o que pode ser observado como uma alternativa ao X, de Elon Musk. Após o antigo Twitter anunciar que as contas bloqueadas ainda poderiam ver as publicações de quem as bloqueou, o Bluesky registrou uma marca de 500 mil novos usuários em apenas um dia.

O resultado das eleições americanas também pode ter provocado um êxodo do X para o Bluesky, já que parte dos usuários pode estar procurando um ambiente online que não seja controlado pelo maior apoiador de Donald Trump.

Além disso, a rede social promoveu algumas melhorias da própria plataforma. Recentemente, o Bluesky adicionou novos recursos como publicações fixadas, posts em vídeo e espaço para DMs, o que o aproxima das funcionalidades do X.