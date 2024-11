Policiais foram acionados por volta das 8h40, após receberem múltiplos relatos sobre a situação - Reprodução / NBC

Policiais foram acionados por volta das 8h40, após receberem múltiplos relatos sobre a situaçãoReprodução / NBC

Publicado 13/11/2024 11:36 | Atualizado 13/11/2024 11:38

Uma cabeça humana decepada foi encontrada por banhistas nesta terça-feira (12) em uma praia de Key Biscayne, ao sul de Miami Beach. Policiais foram acionados por volta das 8h40, após receberem múltiplos relatos sobre a situação. Não há informações sobre a identidade da vítima.

A cabeça foi encontrada originalmente por um trabalhador que varria a praia, segundo a polícia. Um porta-voz da polícia local afirmou ser muito cedo para determinar a causa da decapitação.

Bahman Amini, que mora em um condomínio próximo há 40 anos, relatou preocupação à CBS News Miami.

"Vimos de tudo aqui, mas nada como o que foi encontrado esta manhã, a cabeça de uma pessoa. Isso nos deixa com medo de ir à praia que amamos", disse. "Isso é chocante, chocante. Você não ouve muito sobre isso. Você ouve falar sobre drogas aparecendo na praia e coisas assim, mas uma cabeça!"

Turistas que visitaram o Estado do Sol também ficaram abalados e preocupados.

"Isso é bem assustador e louco. Nunca ouvi falar de algo assim acontecendo antes nesse tipo de praia", disse Alex Portuondo, um turista de Denver que morava no sul da Flórida.

* Com informações do New York Post.