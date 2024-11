Petróleo bruto Brent deve ter um valor, em média, de US$ 78 por barril no primeiro trimestre de 2025 - Divulgação

Publicado 13/11/2024 15:56

O Departamento de Energia (DoE) dos Estados Unidos reduziu a previsão do preço médio do barril de petróleo Brent em 2025 de US$ 78 no mês anterior para US$ 76 na comparação mais recente. Em 2024, a projeção se manteve a mesma, com US$ 81 por barril. O petróleo bruto Brent deve ter um valor, em média, de US$ 78 por barril no primeiro trimestre de 2025.

O relatório de Perspectivas de Energias no Curto Prazo, divulgado nesta quinta-feira, 13, aponta que os riscos geopolíticos e as retiradas dos estoques globais de petróleo, consequência dos cortes de produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP+), devem exercer pressão de alta no preço dos barris nos próximos meses. Entretanto, o crescimento da produção global de petróleo indica que o estoque deve aumentar a partir do segundo trimestre de 2025, o que deve reduzir os preços do petróleo bruto até o final do ano.

O departamento espera um aumento de 1,0 milhão de barris por dia (b/d) no consumo global de combustíveis líquidos em 2024 e de 1,2 milhão de b/d em 2025.

A previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) americano em 2025 aumentou, em comparação com a expectativa de setembro. A projeção passou de 1,9% para 2,1%. Ainda em 2024, a projeção para a expansão do país segue a mesma, de 2,7%.